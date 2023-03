Inzaghi: “Noi, il Milan e il Napoli abbiamo meritato l’accesso ai quarti e faccio i complimenti a loro per la qualificazione”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa prima del Derby d’Italia di domani sera tra l’Inter e la Juventus. Il tecnico neroazzurro ha parlato anche della qualificazione ai quarti delle sei squadre su sette che hanno passato gli ottavi di finale nelle competizioni europee. Queste le sue parole: “Avevamo bisogno di questa qualificazione, abbiamo giocato tutti grandi partite, se penso al Napoli e al Milan in Champions faccio i complimenti per il passaggio del turno, come noi hanno meritato. Così come successo con Roma, la Juventus e la Fiorentina, ben sei squadre qualificate, si è fatto un grande passo in avanti. Dobbiamo ora continuare così tutti quanti perché più andiamo avanti e meglio è per il nostro Paese”.