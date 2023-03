Svelato l’orario della conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Torino-Napoli

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa, in occasione dell’anteprima di Torino-Napoli, trasferta valida per la ventisettesima giornata di Serie A, ultima gara prima della sosta delle Nazionali. Successivamente, ci sarà la prima di tre delicate sfide contro il Milan, uno dei possibili argomenti di discussione dell’evento, oltre che dell’approdo ai quarti di finale di Champions League. La conferenza andrà in onda dal Konami Training Center di Castel Volturno alle ore 11.