Sorteggi Champions, parla Baresi: “Il Milan ha più storia del Napoli, possiamo fare molto bene”

Napoli e Milan si affronteranno in Champions League, contendendosi l’accesso alle semifinali. Questo l’esito dei sorteggi dei quarti di finale della massima competizione europea. A commentare l’abbinamento, tra le file del Milan, ci ha pensato Franco Baresi, ai microfoni di Sport Mediaset.

Ecco le sue parole: “Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un’annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello e fare grandi prestazioni. Per andare avanti servirà altro”.

Sul Napoli: “Se il Napoli è favorito? Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove loro stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Quindi bisogna rispettarli. Però il Milan ha una storia e ce la giocheremo”.

Su Osimhen: “Lui ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi e va tenuto lontano dall’area. Però il Napoli non è solo lui: tutta la squadra crea molte occasioni di qualità. Vanno tenuti in grande considerazione”.

Infine, Baresi ha concluso: “In Champions il livello si alza, lo sappiamo tutti. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti di Champions e vogliamo sognare ancora, pensando positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una squadra che può fare molto bene”.