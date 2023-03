Sassuolo-Spezia – Le formazioni ufficiali dell’anticipo della giornata 27

La 27esima giornata sta per cominciare, e a scendere in campo ci saranno Sassuolo e Spezia a Reggio Emilia. Entrambe le squadre nella scorsa giornata hano battuto una big, con i neroverdi che arrivano dalla vittori per 3-4 in casa della Roma, e i liguri che hanno battuti 2-1 l’Inter. I bianconeri vogliono provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica che al momento dista 5 punti, e schierano in avanti Nzola, affiancato da Daniel Maldini ed Emmanuel Gyasi. Dall’altra parte il Sassuolo schiera in avanti Pinamonti, tornato al gol nella scorsa giornata, Berardi e Laurientè, che nelle ultime giornata ha fatto un grande salto di qualità con tanti gol ed assist. Queste le formazioni ufficiali del match:

Sassuolo – Consigli; Toljan; Erlic; Ferrari; Rogerio; Thortsvedt; Lopez; Matheus Enrique; Berardi; Pinamonti; Laurientè

Spezia – Dragowski; Amian; Caldara; Ampadu; Nikolau; Bourabia; Ekdal; Agudelo; Gyasi; Maldini; Nzola