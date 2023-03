Roberto Insigne: “Dispiace per mio fratello che ha dato tutto per il Napoli, ma lui è contentissimo per come sta andando”

L’ex calciatore del Napoli Roberto Insigne, fratello dell’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso di ‘Dazn Talks’. L’ala del Frosinone ha parlato anche di ciò che pensa il fratello della stagione del Napoli e di come stanno andando gli azzurri. Queste le sue parole: “Mi dispiace un po’ per mio fratello, lui ha dato al Napoli carriera, anima e cuore, è andata così ma lui è contentissimo per la città e per ciò che sta facendo il Napoli in questa stagione e va bene così. Parliamo sempre del Napoli, siamo napoletani e a casa per noi il Napoli è fondamentale, speriamo continuino così anche in Champions League”.