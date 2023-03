Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito dell’approdo di sei squadre italiane ai quarti di finale delle varie competizioni europee per club, tra cui figura anche il Napoli. Questo il suo commento: “Il calcio italiano porta ai 4^di finale delle Coppe Europee 6 squadre su 7: l’ultima volta era successo nel 1999. Non mi sembra male, anche se non bisogna esagerare con i trionfalismi: la fortuna ci ha dato una mano, e adesso comincia il bello”.

