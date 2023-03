Pioli: “Sorteggio? Il Napoli sta facendo meglio di noi, ma la Champions è diversa. Vogliamo passare il turno”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nel corso della conferenza stampa antecedente Udinese-Milan. Tra gli argomenti, si è parlato anche dell’accoppiamento Champions in cui i rossoneri sfideranno il Napoli.

“Sorteggio? Lo abbiamo vissuto durante l’allenamento. Qualsiasi avversario sarebbe stato tosto, complicato, stimolante e motivante. Siamo ai quarti, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta facendo meglio di noi in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan. Passare il turno? Saremo lì con merito, motivazione e ambizione: vogliamo passare il turno. Spalletti? Non credo che mi manderà un messaggio (ride, ndr). Con lui ho ottimi rapporti, lo ritengo un ottimo allenatore. C’è una netta differenza tra campionato e Champions, ora però serve essere concentrati sulla Serie A. A Napoli hanno esultato per il Milan, le dà fastidio? Io preferisco essere felice dopo piuttosto che prima. Leao o Kvaratskhelia? Difficile dirlo, hanno caratteristiche diverse. in campionato ci mancava Leao, a loro Osimhen. Saranno partite belle tra due squadre forti. Ambizioni in Champions? Servono, ma dobbiamo passare questo turno. Però dopo, adesso testa all’Udinese. La Champions è un obiettivo, noi pensiamo di arrivare fino in fondo… perché dovremmo pensare di non potercela fare? Abbiamo giocato ad alti livelli, ma ora è troppo importante fare punti in campionato”.