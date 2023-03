Opta power ranking – la posizione del Napoli nella classifica delle squadre più forti del mondo

Il power ranking di Opta è una classifica che ha come scopo quello di eliminare la soggettività nella comparazione della qualità delle squadre. Infatti, la classifica analizza i dati di più di 13mila squadre, inserendo queste ultime in una classifica con un punteggio che va da 0 a 100. Come deducibile, 0 sarà attribuito alla squadra più debole del mondo, mentre 100 spetterà soltanto al club più forte.

Negli anni, la classifica è sempre stata dominata dalle solite squadre, con Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e Manchester City a comandare. Quest’anno però, nelle prime posizioni, c’è una grandissima sorpresa, con un punteggio incredibilmente alto. Infatti, dopo l’aggiornamento giornaliero di oggi, venerdì 17 marzo, il Napoli di Luciano Spalletti è balzato addirittura al terzo posto di questa speciale classifica. Con il dominio della Serie A e l’approdo ai quarti di finale di Champions League, gli azzurri sono arrivati a un incredibile punteggio di 96,5. A comandare, con il suo tondo punteggio di 100, c’è il Bayern Monaco, seguito dal Manchester City a 98.9. Il Napoli invece si lascia alle spalle squadre decisamente più blasonate come Real Madrid, Barcellona e Liverpool.