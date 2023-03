Modugno: “Eravamo con i giocatori al momento del sorteggio, queste le loro reazioni”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha raccontato la reazione dei giocatori del Napoli a Castel Volturno per i sorteggi dei quarti di Champions. Queste le sue parole: “Eravamo a Castel Volturno in mensa, e stavamo seguendo con i giocatori il sorteggio di Champions. Al momento del sorteggio in cui è stato pescato il Milan c’è stata una reazione rumorosa, un po’ di pancia e un po’ di testa. Il Milan è 20 punti dietro rispetto al Napoli e l’Inter è a 18 punti, e il Benfica è una squadra forte ma non fortissima. Questa stagione del Napoli sembra benedetta”.