L’urna di Nyon ha parlato, sarà Napoli-Milan! Gli azzurri sono stati accoppiati ai rossoneri per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. È stato stabilito anche il tabellone per il prosieguo del torneo. In caso di vittoria, i partenopei sfideranno la vincente del quarto di finale Inter-Benfica. Di seguito, tutti gli accoppiamenti.

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Manchester City – Bayern Monaco

Milan – Napoli