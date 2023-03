Incocciati: “Milan-Napoli? Rossoneri sfavoriti, ma può succedere di tutto”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League, in cui si sfideranno Milan e Napoli.

“Il fatto che Milan e Napoli si devono affrontare mi dispiace. I rossoneri partono sfavoriti, ma a questo punto il doppio confronto annulla tutto. Le motivazioni sono talmente alte che può succedere qualsiasi cosa. Gente come Leao che sembra un po’ così magari viene fuori in certe sfide. C’è curiosità per l’incontro. Peccato che una verrà eliminata. Percentuali? 50 e 50, può succedere di tutto. Possibile finale di Champions per un’italiana? Se l’Inter va in finale Inzaghi salva la stagione. Il Napoli quest’anno ha ammazzato tutti, dovresti contestare tutti quelli dietro a questo punto. È vero, lo scorso anno Inzaghi ha colpe sulla perdita dello Scudetto…”.