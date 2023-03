Il Napoli contro un’italiana ai quarti? L’unico precedente sorride agli azzurri

Per la prima volta nella sua storia, il Napoli è arrivato ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo storico, che rischia di doversi aggiornare, grazie ai sorteggi avvenuti oggi a Nyon. Gli azzurri infatti, affronteranno nel doppio scontro il Milan di Pioli. Se evitare le big europee come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri, c’è un precedente che può far sorridere i napoletani più scaramantici.

Bisogna tornare come al solito all’epoca di Maradona, precisamente nella stagione 1988/1989. I tifosi più informati, ricorderanno che in quella stagione, il Napoli vinse la sua prima ed unica Coppa UEFA. Cosa accomuna la Coppa UEFA del 1989 con la Champions League di quest’anno? In quell’edizione, il Napoli ai quarti aveva incontrato un’italiana, la Juventus, che ha aperto agli azzurri le porte della semifinale e la vittoria della competizione.