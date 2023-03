Il Mattino – La sfida al Milan è già partita: meno di un’ora per svaligiare TicketOne

Napoli-Milan si avvicina sempre di più.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, in meno di un’ora ci sarebbe stata una vendita pazzesca dei tagliandi per assistere al big match del 2 aprile al Maradona contro i rossoneri. Un dato incredibile che testimonia la voglia di continuare a supportare gli azzurri in ogni partita e ad ogni “prezzo”. Il resoconto del quotidiano campano è da brividi: “Quaranta minuti, nemmeno un tempo di una partita. Ci hanno messo quaranta minuti i tifosi del Napoli a mandare sold out larga parte dello stadio Maradona (più di 40mila biglietti) in vista del match contro il Milan del prossimo due. Le file ormai non fanno più notizia, ma fa notizia la fame: quella della squadra di Luciano Spalletti in campo si vede chiara, quella dei tifosi fa la differenza anche fuori dal campo”.