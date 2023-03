Gifuni è sicuro: “Sorteggio divino, il Napoli non poteva chiedere di meglio”

“L’esito del sorteggio è stato divino, la squadra di Spalletti non avrebbe potuto chiedere di meglio”. Queste le parole di Gianluca Gifuni, speaker radiofonico di Radio Marte, dopo i sorteggi di Champions League. Il Napoli infatti incontrerà il Milan ai quarti di finale e in caso di vittoria, la vincente tra Inter e Benfica in semifinale.

Ecco le parole di Gifuni: “Impossibile assistere ad una Finale tutta italiana, ma il Napoli potrebbe incontrare solo nell’ultima partita le migliori squadre in circolazione. E’ un disegno divino, questo sorteggio. Facendo il Napoli, la squadra di Luciano Spalletti si potrà ritrovare davvero alla Finale di Istanbul in programma a giugno. Una Finale tutta italiana non potrà accadere, quest è sicuro, lo ripetiamo. Sulla carta si parte favoriti, ma in Champions mai dire mai…”.