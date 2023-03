Fontana: “Domenica con il Torino inizieranno i soliti undici, bisogna mantenere la giusta concentrazione”

L’allenatore della Turris Giovanni Fontana ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli e della sfida di domenica col Torino. Secondo il tecnico gli undici azzurri che scenderanno in campo con i granata saranno i soliti, e poi a partita in corso ci saranno le cinque sostituzioni per far rifiatare qualche giocatore. Queste le sue parole: “L’appetito vien mangiando, il Napoli è in salute, e nonostante i tanti punti di vantaggio che ha sulle altre continua a giocare con una ferocia incredibile, è la bellezza di una stagione fantastica, si continuano a macinare prestazioni e risultati. Il segreto è lavorare imperterriti con fame e determinazione, da questo poi arrivano i risultati entusiasmanti. I cinque cambi ti danno la possibilità di gestire al meglio la rosa, parlare al momento di turnover è riduttivo, domenica magari inizieranno i soliti undici, ma le partite ormai si giocano sempre con quindici o sedici elementi. In più la gara ti porta a mantenere sempre alta la concentrazione, ad avere la giusta tensione, sarà così anche con il Torino”.