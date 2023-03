Chiariello: “Il Napoli ha un’autostrada per Istanbul, ma attenzione ad un dettaglio”

Umberto Chiariello, giornalista, ha commentato l’esito dei sorteggi delle italiane ai quarti di finale di Champions League sul suo profilo Twitter, con una parentesi sul Napoli.

“Grande sorteggio per le italiane (e spero per il Napoli). La strada degli azzurri verso la finale è italiana: prima il Milan e poi l’Inter (Benfica permettendo) in arrivo a Instanbul con una tra Bayern, Real e City. Comunque 3 italiane verso la finale col permesso del Benfica. Il Napoli ha il piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa col Milan ai quarti. Dovesse passare, il Napoli giocherebbe il ritorno fuori casa in semifinale. Sorteggio migliore per le italiane non poteva esserci! Tutte le favorite dall’altra parte del tabellone. E stavolta veramente per il Napoli c’è un’autostrada per Istanbul: tutte avversarie alla portata, ma attenzione. I valori del campionato in coppa contano molto relativamente”.