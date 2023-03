Bovo: “Il Napoli ad oggi è in grande vantaggio per lo Scudetto, ora dipende tutto da loro, ecco chi mi ha sorpreso”

L’ex calciatore del Torino Cesare Bovo ha parlato ai microfoni di Radio Crc del Napoli, del sorteggio dei quarti di Champions e dello Scudetto. Secondo l’ex difensore per la vittoria finale in campionato è ora tutto nelle mani del Napoli, e si pìè inoltre detto sorpreso di Kim, che ha definito come ‘soldato’. Queste le sue parole: “Penso che tutte le italiane non sono andate male nel sorteggio dei quarti di finale, si stanno già scontrando le super potenze europee, questo è un bene per noi. Il Napoli a prescindere dai sorteggi sta dimostrando di essere forte e può arrivare ovunque, è difficile trovare dei punti deboli ed è stato fatto un lavoro incredibile nel progettare questa squadra. L’allenatore sta facendo un grande lavoro e ha un gruppo in cui sono tutti uniti e molto sicuri. Ad oggi a prescindere dalle altre cose la più importante da dire è che poco dipende dalle altre, ma ci sono meriti del Napoli, che ha giocato bene anche con squadre come il Liverpool., è una squadra che sta dominando il campionato italiano meritatamente. Ad oggi per lo Scudetto ha un grande vantaggio e ora tutto dipende da loro, e come penso ragionino sia il mister che la squadra c’è da andare avanti. Le partite di campionato sono una cosa e quelle di Champions un’altra, per quello che sta facendo in campionato il Napoli potrebbe partire in vantaggio, ma nelle competizioni europee tutto cambia. Non va dato nulla per scontato e il mister così come la squadra non faranno questo errore. Bisogna fare i complimenti a chi ha portato Kim al Napoli, vanno fatti i complimenti allo scouting per tutti i giocatori trovati, ma Kim è straordinario. Anche per la loro cultura è un soldato, non sbaglia neanche una partita”