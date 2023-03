Enrico Varriale, giornalista, ha scritto su Twitter a proposito della guerriglia urbana avvenuta nella città di Napoli nel corso della giornata di ieri. Questo il suo pensiero a riguardo. “Quello che è accaduto ieri per le strade di Napoli col calcio c’entra poco o nulla. Bande di delinquenti, in giro con spranghe e coltelli, si sono scontrati con la Polizia e tra loro. Una domanda: perché 600 tedeschi senza biglietto per la gara, hanno potuto scorrazzare in corteo?”

