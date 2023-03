Savoldi: “Il Napoli sa interpretare i momenti della partita. Spalletti ha ragione su Guardiola”

Gianluca Savoldi, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.

Napoli, Spalletti che evita i complimenti:

“La battuta di Guardiola? Ormai sappiamo che fa sempre i complimenti all’avversario, che è un giochino. Ha ragione Spalletti, è un po’ paraculo ma lo conosciamo. Luciano è bravo a uscirne sempre breve da queste cose, è bravo in comunicazione. A volte mi chiedo: però infilarmi in polemiche sempre mi toglierebbe energie, ma lui è incredibile perché non lascia passare nulla e va avanti. Si fa forza proprio anche con queste cose”.

In questo cammino Champions cosa l’ha impressionata di più?

“Il fatto che soffre le squadre che non giocano è vero. Non esiste comunque il proprio calcio per vincere le partite ma esiste la capacità di capire che tipo di calcio giocare. E la bravura del Napoli è proprio questa. Sa interpretare i momenti della partita”.

Il Napoli ha i mezzi per arrivare fino in fondo?

“Assolutamente sì. De Laurentiis ha detto una cosa giusta, si devono concentrare anche sulla Champions. Sono convinto che possa fare il colpaccio”.

Osimhen e il rinnovo: che accadrà?

“Le sue dichiarazioni sono sincere e per questo ho paura. Sappiamo tutti che la Premier vale molto di più e può essere un pericolo per i club italiani”.

Con chi capiteranno le italiane in Champions?

“Napoli-Benfica, Inter-City, Milan-Chelsea”.