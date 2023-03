Oltre 20000 tifosi in attesa online per i biglietti di Napoli-Milan. È questo il dato clamoroso degli ultimi minuti, che fa notare l’enorme euforia dei tifosi azzurri. I biglietti del match che andrà in scena il 2 aprile a Napoli alle ore 20:45 sono in vendita da pochissimi attimi, nei quali i supporters partenopei non si sono fatti attendere più di tanto. La voglia di tifare, ma soprattutto il calore, si faranno sentire eccome allo stadio Diego Armando Maradona.