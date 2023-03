Il noto giornalista ed esperto di tattica, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Queste le sue parole: “La mancata esultanza di Osimhen non è un motivo di preoccupazione: mostra solo quanto stia andando bene tutto ed è qualcosa di estremamente positivo. Ai tifosi sembra di essere in un sogno ed è questo che tende a fargli dare troppo conto a problemi che, in realtà, non esistono.

Il Napoli ha mostrato una grande maturità e continua a farlo partita dopo partita. Comprende i momenti della gara e, quando necessario, sa spingere sull’acceleratore. Partono sempre dal presupposto di non correre rischi e di mantenere l’equilibrio, qualcosa che lo scorso anno talvolta mancava“.