Comm. di Polizia Municipale attacca: “Tar e prefetto non sono riusciti ad impedire ciò che era ampiamente previsto!”

Sono parole pesanti e critiche quelle di Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, intervenuto al Vg21 Mattina: “C’è stata una sottovalutazione del Tar della reale pericolosità di quanto accaduto“, ha detto. Nella giornata di ieri gli ultrà dell’Eintracht Francoforte hanno devastato il centro della città. Un disastro, come sottolinea Esposito, che si poteva evitare: “Mi chiedo, come pure dovrebbero farsi domande Prefetto e Tar, come mai non si sia riusciti ad arginare un fenomeno ampiamente previsto. Il Comune di Napoli non svolge una funzione di ordine pubblico. Questo è compito di Questura e Prefettura. Abbiamo assistito a qualcosa di inaccettabile“.

Danni ingenti quelli subiti da negozianti e baristi, i cui esercizi commerciali sono stati letteralmente assediati dagli ultrà teutonici. “Parlando con gli esercenti ho detto: spero voi siate assicurati per atti vandalici – ha continuato Esposito – La richiesta di far pagare i tedeschi e quindi il club di Francoforte non è certo di facile percorribilità. Ma i danni sono tantissimi. Gli esercenti avevano avuto ordine dalla Prefettura di restare aperti per ospitare i tifosi quindi c’è responsabilità anche da parte dello stato. Poi ci sono stati danni ai mezzi pubblici che non sono molti. Anche un solo pullman danneggiato aggrava i disagi nel trasporto napoletano”.