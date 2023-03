CdS – Osimhen, il supereroe azzurro che illumina una notte indimenticabile

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli che per la prima volta nella storia si qualifica per la fase dei quarti di finale in Champions League. Sulle pagine del quotidiano svettano parole d’elogio per la squadra di Luciano Spalletti. Questo quanto evidenziato:

“C’è una sola squadra in campo e Osimhen, del Napoli, è capopopolo, guida la rivoluzione, ne scorta il sogno coi due gol con cui apparecchia la tavola alla festa e con quelle rincorse per assicurarsi che neppure un pallone sfugga al suo controllo. Il colpo di testa quando il primo tempo sta per esaurirsi autorizza a calcolare anche i millimetri di un’elevazione d’altri tempi, d’altri sport, che riuscirebbe a pochi. Osimhen neppure esulta, si limita a togliere la maschera da Supereroe, aspetta siano i compagni a travolgerlo. Il paradosso è che non festeggia, suo malgrado, neppure col bis, perché resta intrappolato in rete, avvolto per un istante (anche) da un dubbio: e ora? Cosa è successo? Appartiene pure ai tifosi che poi si sciolgono in un applauso scaccia-incubi quando Osi si rialza semplicemente fasciato”.