Tuttosport, Spalletti: “Portiamo il Napoli nella storia. Il pubblico sarà titolare”

Ieri c’è stata la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista della partita di Champions League contro l’Eintracht, che decreterà il passaggio ai quarti di una delle due squadre.

L’edizione odierna di Tuttosport ne riporta degli spezzoni.

Ecco quanto dichiarato dall’allenatore azzurro: “Il nostro unico titolare certo sarà il pubblico. Siamo davanti a un qualcosa che può far parte della storia del Napoli e abbiamo l’ambizione di diventare personaggi di una grandissima storia per la nostra città. Non sottovaluteremo chi avremo davanti, perché la qualificazione ai quarti è divisa al 50%. Dobbiamo ripetere la partita magnifica fatta all’andata, provando a vincerla. Servirà più cuore o cervello? Tutte e due. Magari anche un po’ di culo”.

E ancora: “Sappiamo come lavora Glasner che anche a Barcellona lo scorso anno non aveva Kolo Muani, eppure vinse lo stesso. L’insidia principale sarà il valore dell’avversario. A Francoforte abbiamo fatto una gara straordinaria e c’è da ripeterla per battere un avversario forte. Non so come inizieranno la gara, però tenteranno di fare qualcosa di diverso rispetto all’andata: sono obbligati da quel risultato negativo. Useranno una tattica di pressione maggiore rispetto a Francoforte e noi dovremo essere umili per avere tutte le attenzioni che occorrono”.