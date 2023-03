Oliver Glasner ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa pre Napoli-Eintracht, partita decisiva per il passaggio ai quarti di Champions di una delle due squadre.

Questo quanto dichiarato dall’allenatore austriaco: “Tre settimane fa non siamo stati in grado di uscire dal loro pressing, ma dovremo anche evitare di commettere errori quando fraseggiamo a centrocampo. Non dobbiamo esagerare con ottimismo, ma possiamo scommettere sulle nostre qualità”.