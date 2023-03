Sky – Raspadori ancora out: niente allenamento con la squadra per lui

Giacomo Raspadori resterà ai box anche per l’Eintracht.

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’attaccante italiano non sarà della partita dopo gli ultimi esami. L’ex Sassuolo potrà essere disponibile già dalla prossima sfida contro il Torino. Per quanto riguarda le ultime di formazione, inoltre, toccherà a Meret di nuovo difendere la porta del Napoli dopo l’ultima sfida di campionato, in cui è stato inutilizzabile causa dolore al polso, tra l’altro lasciando spazio ad un ottimo Gollini, che ha sfoderato una prestazione da top player contro i suoi ex compagni orobici.