Dopo gli scontri tifosi tedeschi-polizia avvenuti oggi pomeriggio a Napoli anche la politica italiana è scesa in campo per questi atti ingiustificabili. Matteo Salvini, capo della Lega Nord, si esprime in modo duro e diretto sulla vicenda di Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti. Questo non è calcio ma criminalità”.