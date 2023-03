Pacchioni sicuro: “Ecco cosa dovrà fare il Napoli per passare il turno. C’è un giocatore che può deciderla come nessuno”

Nella giornata della sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, il giornalista Paolo Pacchioni ha parlato del giocatore più in forma del campionato. Si tratta di Kvicha Kvaratskhelia, e in particolare il giornalista si è soffermato sul gol del georgiano contro l’Atalanta.

Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo: “L’ho sentito attraverso la voce di Repice e dal suo entusiasmo ho capito che stavamo assistendo a qualcosa di unico. Di lì ho accelerato un po’ il mio viaggio in auto, per rivederlo quanto prima al mio ritorno a casa (ride ndr)! Il gol di Kvara ha tutto: potenza, dribbling, coordinazione. Quello slalom in pochissimi possono farlo…“.

Pacchioni ha continuato: “Il Napoli non deve commettere l’errore di sentirsi già ai quarti e poi inciampare nell’assenza di motivazioni. Non credo sarà questo il caso, perché Spalletti avrà lavorato molto su questo tasto. Nei primi dieci minuti dell’andata, l’Eintracht aveva messo sotto il Napoli, che aveva sofferto un po’”.

Infine, ha concluso: “E’ fondamentale restare concentrati e avere rispetto dell’avversario, nonostante le assenze che avrà. Osimhen, può deciderla come nessuno: è a digiuno da due giornate e avrà la fame giusta per sbloccarsi di nuovo. I quarti? Saranno le altre che vorranno evitare il Napoli, sono una mina vagante…”.