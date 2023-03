Napoli-Eintracht, Manfredi sulle restrizioni: “Il tifo malato va combattuto”

In vista di Napoli-Eintracht e del caos tifosi, il sindaco Gaetano Manfredi ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dell’appuntamento al centro di produzione Rai della città partenopea.

Queste le sue parole: “Il diviato di trasferta per i tifosi dell’Eintracht è stata una scelta dettata essenzialmente da motivi di ordine pubblico. L’Osservatorio del Ministero degli Interni riteneva questa partita ad alto rischio per la possibilità di incidenti. Devo dire che c’è sempre tristezza quando ci sono questi provvedimenti restrittivi che riguardano sia i nostri tifosi che quelli di altre squadre. Per il calcio dovrebbe essere un momento di gioia e di festa, un momento di apertura. Il fatto che ci siano queste restrizioni significa che ci sono segnali di tifo malato che dobbiamo combattere“.

E ancora: “Mi auguro che non ci siano tifosi che arrivino senza biglietto e che quindi mettano a rischio l’ordine pubblico della città. Su questo c’è grande attenzione da parte del prefetto e del questore. Io ho sottolineato le nostre preoccupazioni perché dobbiamo garantire la sicurezza“.