Lo Monaco: “Napoli troppo forte per le altre, c’è un solo aspetto che cambierei”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo del Catania, ha parlato alla trasmissione azzurra Terzo Tempo Napoli.

Tanti complimenti per il Napoli ed anche un piccolo appunto sulla società: “Il Napoli che stiamo vedendo quest’anno è classificabile tra le prime cinque squadre d’Europa, senza alcun dubbio. Tutti lo abbiamo visto giocare, anche per mentalità merita di stare tra le big europee più importanti in questo momento. Parlo di Bayern Monaco, Arsenal, City e tante altre. L’unico appunto che mi sento di fare riguarda una struttura attrezzata come un centro sportivo, in grado di dare più lustro e più importanza al progetto del Napoli. Parliamo di una cosa che manca”.