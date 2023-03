Gazzetta – Adani: “Questo Napoli fa paura a tutta l’Europa

Daniele – detto Lele – Adani ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano La Gazzetta dello Sport, nelle quali ha parlato dei sorteggi di Champions nel caso in cui dovessero passare ai quarti anche Napoli e Real Madrid.

Questo quanto dichiarato dall’ex difensore e commentatore tv: “La premessa è che la cosa più importante sarà l’atteggiamento. L’Inter a Barcellona aveva giocato alla grande. Quanto all’urna, in primis va evitato il City di Haaland, la cui stagione inizia adesso perché è stato preso proprio per fare la differenza in Champions. Real e Bayern sono delle corazzete, quindi restano Benfica e Chelsea. I portoghesi giocano bene e hanno un ottimo attaccante come Gonzalo Ramos, ma hanno preso un uomo chiave come Enzo Fernandez, finito proprio ai Blues che però hanno diversi problemi. Anche se restiamo a livelli altissimi. Ma comunque meglio una di queste due che una sfida fratricida. Anche perché questo Napoli in Europa ormai fa paura a tutti“.