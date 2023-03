Donadoni: “Vedrei bene Messi al Napoli: sarebbe fantastico!”

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Super Deportivo Radio di un suo sogno di mercato.

Quest’ultimo avrebbe parlato di Lionel Messi e di un passaggio al Napoli che sarebbe perfetto per il calcio messo in pratica dall’argentino, che esaudirebbe anche il desiderio dei tifosi azzurri di riavere un idolo dell’Albiceleste. Condizione, però, che sembra essere piuttosto un sogno. Ecco quanto espresso dal tecnico italiano: “Il calcio del Napoli sarebbe perfetto per Messi. Non è infatti molto veloce, bensì tecnico e questo faciliterebbe le caratteristiche dell’argentino. Vincere a Napoli con Maradona e Messi sarebbe il massimo per il popolo partenopeo”.