CorrMezz – Favoriti Mario Rui e Lozano su Olivera e Politano: le ultime

Mario Rui dovrebbe tornare al suo posto sulla fascia sinistra, dopo la squalifica in Serie A.

Notizia riportata dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il portoghese sarebbe in vantaggio su Olivera insieme a Lozano che dovrebbe essere il titolare di stasera a discapito di Politano. Ritornano a difendere la porta azzurra sia l’estremo difensore Alex Meret che Kim, uscito malconcio nell’ultima gara in casa contro l’Atalanta. Gli azzurri partono dall’ottima base dell’andata, ma servirà lucidità e maturità per iniziare il match subito con ritmi alti.