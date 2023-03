Corbo: “Avete visto la paura di Di Lorenzo? Non esiste”

A poche ore dal match tra Napoli ed Eintracht, nel capoluogo campano la situazione è tesissima. Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi, un gruppo organizzato è arrivato a Napoli per seminare il caos. Tante le minacce, che hanno portato la polizia a scortarli per evitare danni. Di questo ha parlato il giornalista Antonio Corbo a Radio Crc, durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’.

Ecco le sue parole: “Io non capisco perché non ci sia stata una collaborazione tra la polizia italiana e quella tedesca. In questo modo, forse, si poteva evitare che accadesse tutto ciò”.

Poi Corbo ha continuato: “Ma, poi, avete visto quando Di Lorenzo ha letto il messaggio dell’appello ai tifosi azzurri? Era impaurito, inquieto, perché secondo me pensava. ‘ma che partita mi sto andando a giocare’. È assurdo che un giocatore si debba esporre per una vicenda del genere. Non esiste!”.