Chiariello: “Vergognoso quello che sta accadendo a Napoli”

Umberto Chiariello, su Radio Napoli Centrale durante il suo programma mattutino, ha parlato del caos creato a Napoli dai tifosi dell’Eintracht.

Il giornalista si è espresso in tal senso sugli episodi di oggi: “Vorrei far vedere a Ceferin quello che stanno combinando i tifosi dell’Eintracht a Napoli, dopo che ha affermato che l’Italia non doveva vietare la trasferta ai tifosi tedeschi. Ceferin non ha saputo imporsi alla richieste del governo tedesco ed ora vorrebbe prendersela con l’Italia. Qui non parliamo di sport o di calcio. Questa è violenza”.