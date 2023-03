È stata stilata la lista dei convocati da parte dell’Eintracht Francoforte per la gara di domani contro il Napoli: non recuperano Ebimbe e Lindsdrom. Out anche lo squalificato Kolo Muani.

La lista completa:

PORTIERI: Trapp, Ramaj, Herz.

DIFENSORI: Ndicka, Smolcic, Toure, Hasebe, Chandler, Buta, Lenz, Max, Tuta.

CENTROCAMPISTI: Jakic, Sow, Alidou, Kamada, Rode, Gotze, Knauff.

ATTACCANTI: Borrè, Alario.