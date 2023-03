La Questura di Napoli è in stato di massima allerta per la gara di Champions tra Napoli e Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi in edicola, i controlli saranno massicci in ogni luogo d’interesse della città: l’aeroporto di Capodichino, le stazioni ferroviarie, oltre ai varchi d’ingresso a Napoli dall’Autostrada A1. C’è la preoccupazione che gli ultra tedeschi e atalantini possano arrivare a Napoli nonostante il divieto di trasferta.