Sky – Verso Napoli-Eintracht, le probabili scelte di Spalletti

Il Napoli torna in campo per il ritorno del round of 16 di Champions League, ospiterà l’Eintracht Francoforte al Maradona. Pochi dubbi per Luciano Spalletti che si affida al 4-3-3 con Rrahmani e Kim al centro Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski con Politano in attacco favorito a Lozano con lui i soliti Osimhen e Kvaratskhelia. Resta il dubbio su Meret vista la sua assenza improvvisa contro l’Atalanta, ma lo staff medico non ha rilevato alcun tipo di problematica.

Questa la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.