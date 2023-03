Repubblica – Verso Napoli-Eintracht, Kim a riposo: il motivo della scelta

Kim Min-Jae potrebbe non esserci contro per la gara di Champions in programma domani contro l’Eintracht. Secondo La Repubblica questa scelta potrebbe essere fatta in relazione al suo status di diffidato, ma anche per concedergli riposo:

“Spalletti finora non se n’è preoccupato in campionato e ha sempre confermato tra i titolari il suo difensore più forte. Ma stavolta il tecnico potrebbe fare una scelta diversa, per evitare il rischio di perdere per l’eventuale gara d’andata dei quarti di finale il coreano, che tra l’altro è stato costretto sabato scorso a chiedere il cambio per un fastidio al polpaccio nel finale della sfida contro l’Atalanta”. Scrive il quotidiano