Rai, Mazzocchi: “Il Napoli vincerà lo Scudetto allo Juventus Stadium”

Il giornalista Rai Marco Mazzocchi, ospite a “Il bello del calcio”, ha parlato di quando il Napoli potrebbe decretare ufficialmente fine alla corsa scudetto: “Mantengo il punto rispetto a quanto ho detto nelle scorse settimane. Secondo me il Napoli otterrà il terzo Scudetto già a fine aprile, allo Juventus Stadium. Anche se non dovesse vincere la partita. Quota per vincere il campionato? 82 punti credo, anche se potrebbero bastarne 80. Il paragone Kvaratskhelia-Maradona mi ‘disturba’ un po’. Quando fu preso, Diego era già considerato il più grande calciatore del mondo. Il georgiano insieme a Krol e Hamsik è il miglior elemento preso dagli azzurri per rapporto prezzo-qualità”.