A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Erwin Hoffer, ex calciatore di Napoli ed Eintracht Francoforte:

“Per me è una grande sensazione avere giocato sia con il che con l’Eintracht, sono squadre di altissimo livello. È una soddisfazione incredibile vederle affrontarsi, il mio cuore è neutrale, l’importante sarà vedere una grande partita anche se il Napoli parte in vantaggio. Perché in Italia non sono riuscito ad esprimermi al meglio? Ho dei bellissimi ricordi ancora oggi, ero capocannoniere del campionato austriaco. È stato un grande passo andare dal Rapid Vienna allo Stadio San Paolo. Non è stato facile con tutta la pressione che c’era. Feci gol all’esordio contro la Salernitana, ma dopo con il cambio di allenatore sono stato messo da parte. Mi dispiace non avercela fatta, ma è successo tutto troppo presto. Se dovessi scegliere tra Glasner e Spalletti? Conosco bene Glasner perché l’ho affrontato da calciatore nel campionato austriaco. Il calcio del Napoli è un calcio atipico per l’Italia. Questo fa capire anche perché ha tanti punti di vantaggio sulla seconda e non ci sono chance per nessuno. Dall’altra parte c’è l’Eintracht che ama il pressing ed è molto offensiva, si sono incontrate due squadre che hanno lo stesso modo di intraprendere il gioco. Dato che l’Eintracht dovrà recuperare, probabilmente il Napoli gli concederà qualcosa per provare a ripartire dato che gli azzurri sono micidiali in contropiede. Se mi piacerebbe festeggiare lo scudetto a Napoli? Se fossi invitato ne sarei onorato. Sono ancora in contatto con alcune persone a Napoli, mi hanno detto che non sanno immaginare cosa succederà se il Napoli vincerà lo scudetto”.