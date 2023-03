CdM – Numero 10 a Kvaratskhelia? Basta paragoni, la sua bellezza risiede nel numero 77

Khvicha Kvaratskhelia merita la numero 10? L’attaccante del Napoli ha dimostrato di essere un vero leader e di saper trascinare la squadra alla vittoria in molte molte occasioni, così come non ha mai nascosto le sue doti tecniche. In città ci sono diversi punti discordanti. Questo il commento del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

“Mio Dio, il dibattito. Dobbiamo dare o no la 10 a Kvara? Ma davvero pensate che i ragazzi si pongano il problema della maglia numero 10 a KK? Questo stesso dibattere è il segno che i media sono in mano ai vecchi o almeno di gente abbastanza in età per aver sentito la presenza di «D10s». Ma basta su: lasciamoci andare alla dolcezza di questo presente che niente può guastare, alla sua bellezza mozartiana. Stiamo a vedere come nasce un mito”.