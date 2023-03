Camolese: “I meriti principali per la riuscita di questo Napoli sono di scouting e allenatore, vi spiego”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Camolese, allenatore ed ex calciatore.

“I nuovi acquisti del Napoli sono stati al di sopra delle attese, si sono rivelati affidabili e l’allenatore conosceva già bene la piazza quindi ha aiutato i nuovi ad inserirsi. Il grande entusiasmo ha fatto anche la differenza. Ho sempre detto che o ci sono tanti soldi, allora uno ascolta tutte le proposte, oppure crea una grande area scouting e frequenta campionati che possono avere giocatori interessanti. Bisogna fare qualche scommessa in più su giocatori che non sono affermatissimi e di Nazionali non di primissimo livello. Napoli è un ambiente che stimola i giocatori a dare il massimo.Battere il Napoli? In questo momento, proprio perché parliamo di un gioco e quindi ci sono degli errori individuali, vediamo una squadra che funziona bene in tutte le fasi di gioco. I giocatori si sacrificano sempre, evidenziamo sempre gli sviluppi offensivi ma dimentichiamo che il Napoli è una squadra bravissima nel recupero palla. I giocatori quando vanno in pressing vanno convinti di aver preso la palla. La gara con l’Eintracht è da giocare, inutile sottolineare l’importanza, ma il gruppo Napoli è a un tale livello che lo sa perfettamente. La loro forza è il modo di giocare: sono organizzati e hanno un’idea di gioco ben chiara. L’unico pericolo del Napoli può essere quello di cadere in qualche provocazione, con un espulsione che può mettere in difficoltà la squadra.”