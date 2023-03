Paolo Condò ha voluto omaggiare Kvara, il giocatore che ha impressionato tutti in questo campionato e anche in Champions, non per ultimo sabato sera, dove ha siglato un goal meraviglioso contro l’Atalanta.

Il giornalista italiano che vota per il Pallone d’Oro ha voluto esaltare la classe, la sterzata di Kvara nel siglare il goal del vantaggio contro i bergamaschi, e l’ha paragonato a un grandissimo giocatore italiano:

“Mi sono emozionato quando ho visto la sterzata di Kvara contro l’Atalanta, ho rivisto dei movimenti e delle movenze che aveva Roberto Baggio. Inoltre, vedere Osimhen che si arrabbia per non aver segnato mi fa capire quanta mentalità ci sia in questo gruppo”.

Fonte: Sky Sport.