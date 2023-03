Il Napoli fa un campionato a parte e l’ha ampiamente dimostrato in questo campionato, ma le prove non finiscono mai e le avversarie dimostrano sempre di essere inferiori.

Stasera il Milan pareggia con la Salernitana per 1-1 una gara molto tirata, giocata colpo su colpo, ma che i rossoneri non riescono a portare a casa e possono essere 2 punti persi importanti per la zona Champions.

Solito, straordinario Giroud che sigla il goal del vantaggio, ma una disattenzione difensiva costa il pareggio di Dia nel secondo tempo,e nonostante in cambi in attacco di Pioli, il Milan si scontra su Ochoa e non riesce a vincere.