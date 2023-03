Repubblica – Condò: “Napoli a +18, vi spiego la differenza con le altre”

Paolo Condò, nel suo editoriale scritto per la Repubblica, ha parlato del Napoli e del suo percorso in Serie A.

Questo un piccolo estratto: “In Serie A non c’è competizione. Non c’è stata nel lungo spezzone autunnale, quando il Napoli ha accumulato il primo consistente vantaggio vincendo gli scontri diretti in trasferta. Non c’è stata alla ripresa, quando Spalletti ha assorbito la sconfitta immediata dall’Inter e da lì è ripartito col ritmo spezzagambe di otto vittorie consecutive. Le inseguitrici – si fa per dire – non riescono a mettere assieme una decente serie di gare utili. La continuità è una chimera: il massimo del Milan è stata una striscia di 6 partite (l’anno scorso furono 16), il massimo dell’Inter 5 (14 un anno fa), la Roma ha fatto 6 (a fronte di 12), un po’ meglio la Juve che ha messo in fila 8 risultati utili, tutte vittorie, ma che un campionato fa si era spinta fino a 16″.