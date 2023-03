Napoli-Eintracht Francoforte: ecco dov’è possibile vederla

L’attesa per il ritorno della sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte si sta intensificando. La partita, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, non sarà disponibile in chiaro ma solo attraverso Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Per guardare il match in diretta, è possibile iscriversi a Amazon Prime e utilizzare il servizio Prime Video. Chi non ha ancora un account può provarlo gratuitamente per 30 giorni andando su Amazon.it/prime. Disponibile anche su app Smart TV compatibili con Prime Video.