Napoli-Eintracht: dove vederla, telecronisti e inviati

Poco più di 48 ore al ritorno degli ottavi di Champions League. Alle 21, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, gli azzurri ospiteranno l’Eintracht. I padroni di casa partono in vantaggio dopo il 2-0 di Francoforte. I quarti sono ad un passo, un piccolo sforzo che permetterebbe agli azzurri di scrivere la storia. In 96 anni, la SSC Napoli non ha mai raggiunto i quarti della Champions League e della vecchia Coppa dei Campioni.

Lo stadio di Fuorigrotta ha registrato l’ennesimo sold out di questa stagione. Chi, invece, non è riuscito ad aggiudicarsi il tagliando dovrà vedere la partita su Prime Video. La piattaforma dà anche la possibilità ai non abbonati di registrarsi e iniziare un mese gratuito. La diretta di Napoli-Eintracht inizierà alle 19:30. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In diretta dallo stadio ci saranno Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Claudio Marchisio e Luca Toni. Gli inviati a bordocampo saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, Gianpaolo Calvarese nella var room. Dal 23.15 inizierà il post partita con Marco Cattaneo e i suoi super ospiti: Julio Cesar e Cristiana Girelli.