Mattino – Cannavaro: “Di Lorenzo una garanzia. Kvara? Un fenomeno”

In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Fabio Cannavaro si è soffermato sul Napoli, in particolar modo su Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

Ecco quanto dichiarato dall’ex difensore: “Per me il migliore di tutti, l’irrinunciabile, è Di Lorenzo. Sono stato con Spalletti dopo la gara con l’Atalanta e gliel’ho detto: è uno che a ogni partita gioca da almeno 6,5. Sempre. Una garanzia. Per me è come Zanetti, è ai suoi livelli. Ha una continuità spaventosa, sa giocare col pallone tra i piedi, nell’uno contro uno è fortissimo e poi è disponibile e umile col compagno: se lo vede in affanno, è lì che corre in suo soccorso. Facendo sempre la cosa migliore. Kvara? È un fenomeno. Se gli fai prendere la palla ti sfonda. Ha poi la consapevolezza di essere forte, lo capisci da come si muove: resta a lungo per conto suo, poi prende palla frontale e ti punta. E come lo fermi? In questo calcio di oggi è avvantaggiato perché i difensori non possono fare molto: non gli puoi prendere i pantaloncini, non puoi toccarlo, se gli sfiori la maglia sei ammonito, se gli dai una legnata ti cacciano fuori. Vedi come trattavano Maradona: lui era prodigioso perché i gol li faceva saltando quelli che entravano come dei killer sapendo che tanto la facevano franca”.

Poi, parentesi anche su Kim Min-jae: “Sta migliorando davvero in maniera impressionante. Qualche anno fa Andrea Carnevale voleva portarlo all’Udinese, mi chiamò e mi chiese notizie. Io gli dissi che era forte, giocava nel campionato cinese dove io allenavo ma peccava di eccesso di sicurezza. Con Luciano ha imparato a essere concentrato: non ha mai distrazioni, non va mai via di testa, è sempre lì e sa sempre quale è la cosa giusta da fare”.