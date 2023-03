La Stampa – Diritti tv, pronta la rivoluzione in Serie A?

E’ in programma oggi a Milano la riunione della Lega. Tra gli argomenti più caldi, c’è quello dei diritti tv. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, l’idea principale è quella di utilizzare il credito bancario per avanzare un’offerta per comprare Sky Italia. Una novità assoluta, che porterebbe alla costruzione di una piattaforma televisiva della Serie A sulla base infrastrutturale, organizzativa e di clienti della pay tv.

L’idea aiuterebbe la Lega a non partire da zero col canale telematico. Niente è certo, però: non si sa se la filiale Comcast sia interessata a cedere la filiale italiana di Sky.